Die derzeit laufende Rallye am Aktienmarkt bringt viele, risikobasierte Management-Systeme in ein Dilemma: Als die Kurse im März 2020 einbrachen, waren die Risikopuffer teilweise aufgebraucht und zwangen in risikoärmere oder negativ korrelierte Anlagen. Eine davon, Gold, profitierte davon besondere. Wer wenig Pufferkapazität hatte, war schneller draußen und bekam von den danach weiter fallenden Kursen wenig ab. Dann drehten die Märkte nach den Mega-Liquiditätsspritzen von FED & Co. auf der Hacke und seitdem geht es de facto genauso steil wieder hinauf, wie es vorher abwärts ging.Fast möchte man meinen, dass die Börse in ihrer Kursentwicklung eine V-förmige Erholung der Wirtschaft vorwegnimmt. Spiegelbild dieses Optimismus ist der VIX, der Volatilitätsindex für Optionen auf den S&P 500 - Index. Dieser sprang im März aus seiner risiko-ignorierenden Phase in einen anderen "Kurz'-Film und sprang in der Folge von unter 20 Punkten auf über 80 und vervierfachte sich damit innerhalb von 4 Wochen. Wir hatten vor dieser Entwicklung mehrfach gewarnt.

