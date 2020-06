Bonn (ots) - An Fronleichnam nimmt sich phoenix 24 Stunden Zeit für eine dokumentarische Liebeserklärung an das Meer, die Ozeane und die See. Bildgewaltige Dokumentationen zeigen die Vielfalt und die Besonderheiten dieses faszinierenden Lebensraumes - von der rauen Nordsee, deren hohe Wellen sich an den roten schroffen Felsen Helgolands brechen, über das geheimnisvolle Ochotskische Meer am Rande Russlands, zu den Wilden Azoren, einer Wunderwelt im Atlantik bis hin zum Pazifik, dem größten und tiefsten Ozean der Welt.Es ist nicht nur der älteste Lebensbereich der Erde - das Meer ist seit jeher das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt. Es erstreckt sich auf 360 Millionen Quadratkilometern über die gesamte Erde, von den Polkappen bis zu den Tropen. Nach Schätzungen von Forschern leben hier rund 2,3 Millionen Tier- und Pflanzenarten, von denen die meisten noch gar nicht entdeckt oder gar beschrieben wurden.Einen Tag und eine Nacht lang taucht phoenix in die Welt der Meere ein, reist auf unzählige Inseln, entlang der schönsten Küsten, in die Hafenstädte und zu den Menschen, deren Leben und Arbeit vom Meer geprägt sind.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4617606