von Christoph Platt, €uro am SonntagUnter den Fonds, die sich auf US-Wachstumstitel spezialisiert haben, ragt der Morgan Stanley US Growth noch einmal ganz besonders hervor. Über kurze wie lange Zeiträume ist er der Konkurrenz weit enteilt. Im laufenden Jahr etwa liegt das Portfolio mit 44 Prozent im Plus, über zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...