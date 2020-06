FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat die angekündigten Ausgabe von Nachranganleihen erfolgreich gestartet. Die erste sogenannte AT-1-Anleihe mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro und mit fester Verzinsung von 6,125 Prozent jährlich sei auf große Nachfrage gestoßen, teilte das Institut am Montagabend in Frankfurt mit. Das Orderbuch sei mit 9,5 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet gewesen.



Die Anleihe, die dem Kernkapital der Bank zugerechnet werden kann, hat eine unbefristete Laufzeit und kann erstmals zwischen Oktober 2025 und April 2026 gekündigt werden. Dabei soll die Bank die Anleihen zeitweise herabschreiben dürfen, falls die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) des Instituts unter die Marke von 5,125 Prozent fällt.



Die Commerzbank hatte Ende Mai mitgeteilt, sich mit solchen Anleihen bis zu drei Milliarden Euro beschaffen zu wollen. "Mit dem Emissionsprogramm schaffen wir einen flexibel nutzbaren Rahmen, um unsere Kapitalstruktur weiter zu optimieren, auch mit Blick auf die sich für uns ergebenden zusätzlichen Geschäftschancen angesichts der Corona-Krise und der veränderten regulatorischen Vorgaben", hatte Finanzchefin Bettina Orlopp gesagt.



In der Corona-Krise ergibt sich vor allem im Kreditgeschäft zusätzliches Geschäftspotenzial, da viele Unternehmen Kapitalbedarf haben. Die Bank darf dabei aber nicht zu leichtsinnig sein, da wackelnde Kredite mittelfristig auf das Ergebnis drücken könnten./stw/he/stw

