FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOLASE INC. DL -,001 BTH1 US0909112072
AB/FROM ONWARDS 08.06.2020 18:23 CET
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BIOLASE INC. DL -,001 BTH1 US0909112072
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