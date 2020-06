(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.06.2020 - Technologiewerte bewegen sich im deutschen Handel am Montag überwiegend nach unten. Die Investoren nehmen einen Teil ihrer Vortagesgewinne mit. An der NASDAQ geht es kräftig aufwärts, Tesla verbessern sich um mehr als vier Prozent. Der DAX notiert kurz vor dem Feierabend 0,2 Prozent leichter bei 12.824 Punkten. Hier korrigieren Linde, Adidas und Vonovia. ...

