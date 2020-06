Hamburg (ots) -- Zukunft der Modemarke TOM TAILOR mit ihren rund 3.400 Mitarbeitern durch grundsätzliche Einigung über eine zusätzliche, langfristige Finanzierung mit Bund-Länder-Bürgschaft über EUR 100 Mio. gesichert- Bestehende Finanzierung soll bis September 2024 verlängert werden- Aktive Entwicklung der Marke TOM TAILOR durch Investitionen in Produktqualität, Maßnahmen zur Kundenbindung, Ausbau Onlinegeschäft und gezielte Internationalisierung- Initiierung eines Effizienzprogramms, um mittelfristige Umsatz- und Ergebniseffekte aus der COVID-19 Krise zu kompensieren Ein zusätzlicher Betriebsmittelkredit für die Tom Tailor GmbH in Höhe von EUR 100 Mio. sichert die aktive Weiterentwicklung der Modemarke TOM TAILOR. Die bis zum 30. September 2024 angelegte Finanzierung ist durch eine Bürgschaft von Bund, der Freien und Hansestadt Hamburg sowie dem Land Nordrhein-Westfalen gesichert und wird durch das bestehende Bankenkonsortium bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird die bisherige Finanzierung für TOM TAILOR bis September 2024 verlängert.Auf dieser Grundlage kann TOM TAILOR sein Geschäft mit den rund 3.400 Mitarbeitern und den gewachsenen Verbindungen zu Handelspartnern und Lieferanten aktiv vorantreiben. "Für TOM TAILOR als Modemarke und die Tom Tailor GmbH gilt es nun durchzustarten. Diese Chance werden wir nutzen", sagt Gernot Lenz, Geschäftsführer der Tom Tailor GmbH und CEO der TOM TAILOR Group. Für die Zeit nach den COVID-19-bedingten Schließungen im In- und Ausland wurden bereits konkrete Eckpfeiler für die Weiterentwicklung der Marke TOM TAILOR definiert.Die Markenattraktivität soll durch gezielte Investitionen in Produktqualität weiter gesteigert werden. Damit einhergehend wird der Nachhaltigkeitsaspekt noch stärker in den Fokus gerückt. Durch eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Endkunden sowie ganzheitliche Marketing- und CRM-Aktivitäten soll der gesamte "Customer Lifetime Value" erhöht werden. Auch das Wachstum im Online-Geschäft wird zukünftig mit Nachdruck vorangetrieben. Darüber hinaus ist eine weitere internationale Expansion außerhalb der Kernmärkte vorgesehen. Insbesondere in Süd-Osteuropa soll der Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt werden. Als Antwort auf die durch COVID-19-bedingten Umsatz- und Ergebniseffekte im laufenden Geschäftsjahr und 2021 wird in den nächsten Monaten ein umfangreiches Effizienzprogramm umgesetzt. "Die letzten Wochen haben uns erneut gezeigt, wozu unsere starken Teams unter Extremsituationen, verbunden mit hohem Einsatz, Agilität und Unternehmertum, fähig sind. Dies stimmt uns für die kommenden Monate sehr zuversichtlich", so Gernot Lenz. Das Management der Tom Tailor GmbH ist dank der zusätzlichen, langfristigen Finanzierung davon überzeugt, an die positive Entwicklung aus dem Jahr 2019 anknüpfen zu können.Die Folgen der COVID-19-Pandemie trafen die TOM TAILOR Group im bisherigen Jahresverlauf 2020 mit voller Härte. "Wie alle Akteure in der Modeindustrie ist auch die TOM TAILOR Group sehr stark durch die aktuelle Krise belastet. Wir haben seit dem ersten Quartal 2020 Tag und Nacht um die Fortführung und die Finanzierung aller Unternehmenseinheiten innerhalb der TOM TAILOR Group gekämpft", erläutert Christian Werner, CFO der TOM TAILOR Group und Geschäftsführer der Tom Tailor GmbH. "Leider ist heute beschieden worden, dass keine ausreichende Finanzierungs- und Bürgschaftsfähigkeit der Bonita GmbH vorliegt." Vor diesem Hintergrund wird die Bonita GmbH heute aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung beantragen. Aufgrund ihrer gruppeninternen Verpflichtungen gegenüber der Bonita GmbH ist eine Insolvenz bei der TOM TAILOR Holding SE unausweichlich. Der Vorstand der Gesellschaft hat daher entschieden, heute beim zuständigen Amtsgericht Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen. "Die Tom Tailor GmbH und damit die Marke TOM TAILOR ist von diesem Antragsverfahren nicht betroffen und kann insbesondere unter Verwendung der zugesagten Mittel das operative Geschäft wie geplant weiterentwickeln. Das Schutzschirmverfahren gibt BONITA die Möglichkeit, die eingeleitete Restrukturierung konsequent fortzuführen", so Christian Werner.Über die Tom Tailor GmbHDie Tom Tailor GmbH fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt damit die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen zum 31. März 2020 453 TOM TAILOR Filialen sowie 178 Franchise-Geschäfte, 2.581 Shop-in-Shops und 7.432 Multi-Label-Verkaufsstellen. Darüber hinaus werden die Kollektionen über den eigenen Online-Shop sowie über große E-Commerce-Plattformen vertrieben. Damit ist die Marke TOM TAILOR in über 30 Ländern präsent.