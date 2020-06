Was für eine gelungene Börsenpremiere: Völlig losgelöst präsentiert sich die Nikola-Aktie (WKN: A2P4A9) nach ihrem Trading-Debüt an der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch letzter Woche (wir berichteten). Bis auf 61,58 USD oder +71,19% knallt das Papier des H2-Truck-Herstellers heute - was ist passiert? Auf den ersten Blick sind keine Nachrichten auszumachen, die eine so monströse Kursbewegung rechtfertigen würden. Im Zuge des Reverse Mergers, der die Nikola Corp. an die Börse brachte, war die Hochfinanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...