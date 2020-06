WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Volkswagen muss sich einen neuen Einkaufsvorstand suchen. Der erst zum 1. September 2018 angetretene Stefan Sommer scheide zum Ende dieses Monats aus dem Vorstand des Dax -Konzerns aus, teilte Volkswagen am Montag überraschend mit. Der Manager verlasse das Unternehmen "aus eigenem Wunsch im besten gegenseitigen Einvernehmen". Nähere Angaben machte Volkswagen zunächst nicht.



Sommer leitet bei den Wolfsburgern bis dato sowohl die Beschaffung als auch die konzerninterne Zuliefersparte, in der auch die eigene Batteriefertigung angesiedelt ist. Vorübergehend werde nun bis auf weiteres Finanzchef Frank Witter das Ressort führen, hieß es. Sommer hatte vor dem Posten in Wolfsburg den Zulieferer ZF Friedrichshafen geführt./men/he

