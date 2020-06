Es ist unglaublich: Erst vor wenigen Tagen ist Nikola der Sprung auf das Börsenparkett via Fusion mit VectoIQ geglückt. Im heutigen Handel legt die Aktie über 60 Prozent zu. Das Interesse an der Story ist immens hoch, die Fantasie scheint grenzenlos. Doch Anleger sollten dem Wert nicht hinterherlaufen. Das Rückschlag-Risiko ist einfach zu groß.Zweifelsohne trifft Nikola mit hippen und "sauberen" Fahrzeugen den Nerv der Zeit. Neben Trucks wie den Nikola Two oder Nikola Tre will die Gesellschaft auch ...

