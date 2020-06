Momentan verfolgt die ganze Welt die Entwicklungen in der Pharmabranche. Seit der Ausbreitung des Coronavirus wird intensiv über einen Impfstoff gesprochen, obwohl dieser noch gar nicht bereitsteht. Die Herstellung eines möglichen Impfstoffes hat sich daher zu einem globalen Wettrennen entwickelt und es wird stark an der Herstellung eines Impfstoffes gearbeitet.Doch nun könnte die Pharmabranche noch mehr in den Fokus gelangen. Der britische Konzern AstraZeneca arbeitet derzeit ebenfalls an einem Impfstoff. Und rund um AstraZeneca könnte sich während der Corona-Pandemie der bisher größte Übernahmedeal in der Pharmabranche anbahnen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sei AstraZeneca im Mai an den amerikanischen Biotech-Rivalen Gilead Sciences, deren Mittel Remdesivir als mögliches Medikament gegen das Coronavirus gilt, herangetreten, um einen möglichen Zusammenschluss anzustoßen.

