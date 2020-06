Das Siemens-Joint-Venture Fluence will Tesla in puncto größter Akku der Welt übertrumpfen. In Australien sollen zwei Lithium-Ionen-Batterien mit jeweils 250 Megawatt Leistung installiert werden. Im November hatte Tesla angekündigt, die Leistung seines ohnehin schon größten Akkus der Welt Südaustralien noch einmal um die Hälfte steigern zu wollen - von 100 auf 150 Megawatt. Die Speicherkapazität beläuft sich nach dem Ausbau auf insgesamt 193,5 Megawattstunden. Fluence, ein Joint-Venture von Siemens und dem US-Energieriesen AES, könnte Tesla jetzt den Rang ablaufen, wie das Handelsblatt ...

