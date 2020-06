Deutsche Wohnen: DAX-Aufstieg eröffnet kräftiges Gewinnpotenzial

Aus dem DAX scheidet in Kürze wieder einmal ein Gründungsmitglied aus. Nach fast 32 Jahren wird die Deutsche Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) am 22. Juni den deutschen Leitindex verlassen und in die zweite Börsenliga, den MDAX, absteigen. Ersetzt wird die Lufthansa dann im DAX durch den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6).

Grund für den Index-Abstieg der Lufthansa ist die jüngste Kursentwicklung. Bereits seit November 2019 befinden sich die Notierungen der Kranich-Airline auf Talfahrt. Die Coronavirus-Pandemie mit der fast vollständigen Einstellung des Flugverkehrs verstärkte diesen Abwärtstrend in den vergangenen Monaten. Der Börsenwert der Lufthansa liegt inzwischen nur noch bei rund 5 Mrd. Euro, was den Titel zu einem Leichtgewicht im DAX gemacht hat.

Auf Jahressicht beträgt der Kursverlust mehr als 40 Prozent, womit das Unternehmen unter die von der Deutschen Börse festgelegte Summe bei Börsenwert und Handelsvolumen sank.

Kräftiger Kursaufschwung

Die Aktie der Deutsche Wohnen verzeichnete dagegen in den vergangenen Monaten einen kräftigen Kursaufschwung. Seit dem März-Tief bei knapp 28 Euro kletterten die Notierungen bis Anfang Juni auf zwischenzeitlich rund 42 Euro. Diese Kurs-Rallye ist durchaus bemerkenswert, da das derzeit noch im MDAX notierte Unternehmen zuletzt schlechte Nachrichten vermelden musste.

