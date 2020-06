Conzzeta: Auswirkungen des Coronavirus - Business Update und Ausblick für 2020EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose Conzzeta: Auswirkungen des Coronavirus - Business Update und Ausblick für 202009.06.2020 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Business Update Auswirkungen der Coronavirus-PandemieZürich, 9. Juni 2020 - Übereinstimmend mit unserer am 17. April 2020 publizierten Zwischenkommunikation für das erste Quartal 2020 haben sich die Marktbedingungen im zweiten Quartal weiter verschlechtert, trotz einer gewissen Erholung in China. Conzzeta setzt die Bemühungen fort, die nachteiligen Effekte der Coronavirus-Pandemie im Rahmen der Möglichkeiten zu mindern. Im herausfordernden operativen Umfeld schreitet die Umsetzung der angekündigten strategischen Transformation der Gruppe weitgehend wie geplant voran.Die von Conzzeta mit den drei Geschäftsbereichen unter dem Titel 'Cash, Cost, Complexity' eingeleiteten Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie umfassen ein Kosteneinsparungsprogramm mit einem Nettobeitrag an das Betriebsergebnis (EBIT) bis Ende 2020 von CHF 40 Mio. Dank der umfangreichen liquiden Mittel und der hohen Eigenkapitalquote kann Conzzeta wichtige Initiativen gleichwohl konsistent und mit einer strategischen Perspektive umsetzen.Es wird erwartet, dass sich das Geschäft im zweiten Halbjahr Schritt für Schritt vom tiefen Niveau in den ersten beiden Quartalen erholen wird. Diese werden sich nachteilig auch auf das Betriebsergebnis im ersten Halbjahr auswirken. Der bereits kommunizierte Veräusserungsgewinn aus dem Verkauf von Schmid Rhyner per Ende Februar 2020 in der Grössenordnung von CHF 45 Mio. wird den signifikanten Rückgang des operativen Ergebnisses im ersten Halbjahr nur teilweise kompensieren.Im aktuellen Umfeld mit noch immer beschränkter Visibilität erwartet Conzzeta für das Geschäftsjahr 2020 einen Betriebsgewinn (inklusive Veräusserungsgewinn) in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe bei einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich tieferen Nettoumsatz. Darin spiegeln sich der derzeit geringere Auftragseingang im Geschäftsbereich Sheet Metal Processing, tiefere Umsätze in allen Geschäftsbereichen sowie Lockdown-bedingte Abschreibungen auf Überbeständen an Waren im Geschäftsbereich Outdoor.Bei der Umsetzung der am 9. Dezember 2019 angekündigten strategischen Transformation und Fokussierung auf den Geschäftsbereich Sheet Metal Processing hat Conzzeta weitere Fortschritte erzielt. Die Vorbereitungen für den Verkauf der beiden anderen Geschäftsbereiche, unter dem Vorbehalt der Marktverfassung, sind abgeschlossen, und Conzzeta befindet sich in Kontakt mit möglichen Käufern. Fortschritte wurden auch bei der Entwicklung der Strategie für den Geschäftsbereich Sheet Metal Processing erzielt, die wie geplant im vierten Quartal 2020 an einem Strategietag vorgestellt wird.Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.comÜber Conzzeta Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Rund 5'000 Mitarbeitende sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor tätig. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf die Blechbearbeitung angekündigt und den Verkauf aller anderen Aktivitäten. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1065427Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1065427 09.06.2020 CET/CEST