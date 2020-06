Kupfer gilt im Allgemeinen als Gradmesser der Weltwirtschaft, in den letzten Jahren war jedoch ein klarer Abwärtstrend zu beobachten. Den Höhepunkt während des Crashs an den Finanzmärkten markierte der hier in britischen Pfund abgebildete Kupferpreis um 3.860 GBP. Seitdem konnte sich das Metall wieder sichtlich erholen und stieg in den Widerstandsbereich um 4.500 GBP an. Dort allerdings verläuft eine mehrjährige Hürde und dürfte für entsprechende Volatilität in diesem Bereich sorgen. Aber auch der übergeordnete Abwärtstrend ist noch intakt und dürfte spätestens bei einem Test dessen wieder für rückläufige Notierungen sorgen. Trotzdem könnte die rasche Erholung an den Aktienmärkten sich schon sehr bald auch auf den Kupferpreis auswirken und ihn mittelfristig entsprechend weiter anschieben. Selbst bei diesem vergleichsweise schwachen Wert scheint eine V-förmige Erholung möglich.

Mittelfristig weiter rauf

Aufgrund der zahlreichen Widerstände zwischen 4.400 und 4.500 GBP sollten ...

