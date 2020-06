Von 7 Euro bis gestern rund 11,50 Euro sind der Lohn der Angst für alle die, die den Mut hatten in Lufthansa zu investieren. Das ist noch nicht das Ende, aber eine Atempause ist angesagt. Alle amerikanischen Airlines zeigen das gleiche Bild. Wer hat mitgespielt? Rund 100 % Kursgewinn waren in rund 4 Wochen zu gewinnen. Pausenlos wurde in unseren Briefen darauf hingewiesen. Den Spitzenwert erreichte TB-Daily mit einem LH-Call mit ca. 110 % Kursgewinn per heute.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de