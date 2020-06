The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XE6T XFRA LU0772938410 NORD.1-EM.MKT.FOC.EQ.BPEO FD00 EQU EUR N

CA XRH5 XFRA LU1070113235 DWB-ALPHA STAR AKTIEN FD00 EQU EUR N

