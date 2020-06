The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA00206RDW93 AT + T 17/24 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0222136506 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-20 438 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0373476792 INVESTIS HOLDING 18-20 BD00 BON CHF NCA BS62 XFRA DE0001104727 BUND SCHATZANW. 18/20 BD00 BON EUR YCA XFRA DE000A1K0SS5 BRANDENBURG LSA 12/20 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R0121 WI BANK HESS IS.13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB0490 BAY.LDSBK.IS. 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5663 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B3L7 DEKA IHS SERIE 7284 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0HE05 DEKA USD STUFENZINS 16/20 BD00 BON USD NCA EA4B XFRA DE000EAA05T6 EAA IS. MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA 2SG3 XFRA FR0013215571 SOC.GEN.SFH 16-26 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL3090 NORDLB OPF.S.109 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KWZ2 DEKA NOK FESTZINS 17/20 BD01 BON NOK NCA XFRA US44891AAV98 HYUNDAI CAP.A. 2021 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS0942081570 VIER GAS TRA. MTN13/20 BD01 BON EUR NCA 6SAL XFRA XS0942804351 SPAREBK 1 BOLIG.13/20 MTN BD01 BON EUR NCA EVKH XFRA XS1626039819 HENKEL 17/20 MTN DL BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB0WWT1 LBBW DL STUFENZINS 14/20 BD02 BON USD NCA XFRA US59217HBF38 METROP.L.GL FDG I 17/20 BD02 BON USD NCA RQ4G XFRA US761713BE57 REYNOLDS AMERIC. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1169920193 VIRGIN MED.FI. 15/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA US345397YM97 FORD MOTOR CRED. 17/20 BD03 BON USD NCA XFRA XS1627551457 KOMMUNEKREDIT 17/20 MTN BD03 BON USD N