FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HCOB MZC 23 15/25 0.000 %IWTA XFRA AT0000842521 ERSTE BD EM GOVE.R01AEO 1.500 EURFJJA XFRA DE0009805507 UNIIMMO: DEUTSCHLAND 2.100 EURIWTD XFRA AT0000746755 ERSTE ST.BIOTEC R01TEO 3.066 EUR3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.096 EURPRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.044 EURNAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.080 EURMRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.184 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.488 EURTYG XFRA KYG8878S1030 TINGYI (CAYMAN ISL.) HLDG 0.583 EURCMJ XFRA HK0119000674 POLY PPTY GR.CO.LTD. 0.024 EURHLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV. 0.149 EUR7TO XFRA FI4000008719 TIKKURILA OY 0.250 EUR3VZ XFRA US69346N1072 PIMCO ENERGY+TACT.CR.OPPS 0.355 EURPSAN XFRA DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE AG NA O.N. 0.050 EUREDD3 XFRA DE0005647937 EDDING AG O.N. VZO O.N. 1.230 EURCO9 XFRA CNE1000002P4 CHINA OILFIELD SVCS H YC1 0.020 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.231 EURC7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.192 EURKW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10 0.016 EUR35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.087 EURC7D XFRA CNE100001SQ1 CHANJET INFO.TECHN.-H-YC1 0.050 EURTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.461 EURXQUA XFRA IE00BD4DX952 X(IE)-DL EM BD Q.WGHT.1D 0.573 EURMCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.559 EURDUB1 XFRA ZAE000058723 DRDGOLD LTD 0.013 EURXDGE XFRA IE00BZ036J45 X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH 0.738 EUR1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.062 EURXDGU XFRA IE00BZ036H21 X(IE)-USD CORP.BD 1DDL 0.570 EURFJJ1 XFRA DE0009805556 UNIIMMO: GLOBAL 0.800 EURLGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.552 EURXYLD XFRA IE00BF8J5974 X(IE)-IB.DL C.B.Y.P. 1D 0.703 EUR36T XFRA SGXE21576413 GENTING SG LTD. DL -,10 0.016 EURXDEP XFRA IE00BYPHT736 X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D 0.314 EUR