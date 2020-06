FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M7B XFRA KYG618391091 MOBI DEV.CO.VTG DL-,00001

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS

BUOB XFRA DK0010218429 BANG+OLUFSEN NAM. DK 10

P1M XFRA AU000000PEN6 PENINSULA ENERGY LTD.

XFRA CA69526L1031 PACTON GOLD INC. NEW

