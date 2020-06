Der Wochenauftakt ist gelungen. Der DAX ging gestern Nachmittag zwar mit einem leichten Minus von -0,22 % bei 12.819,59 Punkten aus dem Handel, aber die Wall Street konnte im Präsenzhandel noch den Dreh ins Plus schaffen und schloss deutlich höher im Vergleich zum Freitag.Der Dow stieg von allen US-Benchmarks am stärksten und endete mit einem Zugewinn von 1,70 % bei 27.572 Punkten. Der S&P 500 Index hat alle seine Verluste seit Jahresbeginn wieder aufgeholt. Der Nasdaq Index erreichte einen neuen Rekordstand und zieht damit weiterhin die Stimmung nach oben. Der DAX-Future schloss den Handel am Montag ebenfalls höher bei 12.907 Punkten. Heute früh wird der DAX-Future tiefer gesehen.Gemischte Impulse kommen heute früh aus dem asiatischen Handel. Chinas Benchmarks können durch die Bank weg steigen. Der China A50 Index steigt um mehr als 0,4 %. Die Börse in Hongkong erholt sich deutlich. Der Hang Seng Index klettert um mehr als 1,40 %. Der japanische Nikkei 225 leidet dagegen heute unter Gewinnmitnahmen und sinkt um mehr als 0,9 %.

