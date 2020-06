Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich gestern nach den starken Vorwochen erst einmal eine Verschnaufpause gegönnt. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem kleinen Minus aus dem Handel. Heute deuten sich vorbörslich allerdings bereits wieder Gewinne an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Boeing, Apple, Netflix, Monster Beverage und GVS. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.