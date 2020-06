Der heimische Aktienmarkt beendete den Montag mit einem Plus. Am Vormittag handelte er zeitweise in den roten Zahlen, legte aber im Laufe des Tages immer mehr zu und beendete den Handelstag schließlich mit einem Plus von 1,11% bzw. 2.512,68 Punkte. Der gestrige Tag wurde aufgrund der seichten Anzahl von Meldungen eher von den Konjunkturdaten dominiert. Die Auswirkungen der Corona Krise zeigen sich in Europa deutlich. Die in Deutschland präsentierten schwachen Konjunkturdaten überraschte die Experten. Allerdings hat sich in der Eurozone die Stimmung verbessert, der Sentix Index für Investorvertrauen stieg um 17 Punkte auf -24,8 Zähler. Gewinner des Tages ist FACC mit einem Plus von 10,53%, gefolgt von Flughafen Wien mit Plus 7,64% Die beiden Verlierer sind EVN ...

