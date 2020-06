Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 14. Juni 2020, 18.25 UhrTerra XpressIn die Luft gejagt und abgezocktModeration: Lena GanschowHorrende Gebühren: Eine Fahrt kommt einem Urlauber teuer zu stehen.Rasante Flucht: Wie kaltblütig Automatensprenger agieren. StrengeCorona-Regeln: Deutsche sitzen in der Ferne fest.Nach einer Reise durch England im VW-Bus flattert einem deutschenTouristen ein Verwarnungsgeld ins Haus. Er soll über dreitausend Eurozahlen plus weiterer Inkassogebühren. Der Grund: Er sei innerhalbeiner Umweltzone gefahren. Geht das mit rechten Dingen zu?Sie kommen nachts und sprengen Geldautomaten aus ihrer Verankerung.Einer ganzen Serie derart filmreifer Überfälle ist die Polizei aufder Spur. Doch trotz einzelner Fahndungserfolge gewinnen die Attackennoch einmal eine neue Dimension. Mit der sogenannten "Audi-Bande"sind hochprofessionelle Täter am Werk, die kaltblütig und brutalagieren und anschließend mit PS-starken Fahrzeugen flüchten. Inwilden Verfolgungsjagden setzen sie ihr Leben aufs Spiel undgefährden auch Unbeteiligte. Selbst während der Corona-Pandemie gehendie skrupellosen Sprengungen unvermindert weiter.Auf der Insel Cebu hatten sie eigentlich einen Tauchurlaub geplant.Doch dann machte Corona Lisa Hager und Bruno Fuchs einen Strich durchdie Rechnung. Da sie keinen Rückflug mehr ergattern konnten, sitzensie jetzt seit Februar auf den Philippinen fest. Wie ergeht es ihnendort? Und wie ist es für die vielen anderen Deutschen, die währendder Corona-Pandemie im Ausland sind?"Terra Xpress" trifft auch Nicole Schlemmer, die für eine Brauerei inSüdafrika arbeitet. Weil dort sehr strikte Corona-Regeln herrschen,darf sie ihre Wohnung seit Wochen kaum verlassen. Oder IngaSensenschmidt, die seit vielen Jahren in Ecuador lebt. Die strengenMaßnahmen in dem südamerikanischen Land und der dauernde Einsatz vonDesinfektionsmitteln machen ihr sehr zu schaffen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4617825