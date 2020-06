Am Dienstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Start mit einem leichten Plus. Nach einer kleinen Atempause zum Wochenstart rückt beim DAX somit die Marke von 13.000 Punkten wieder etwas näher.Der DAX liegt zum Handelsbeginn mit 0,31 Prozent im Plus bei 12.859,83 Punkten. Dem deutschen Leitindex fehlen nun noch knapp sieben Prozent bis zu seinem Rekordhoch aus dem Februar.In elf Handelstagen war der DAX zuletzt ohne größeren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12.913 Zähler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...