Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach sogenannten Mikro-Abenteuern. Einfach raus in die nahe gelegene Natur, Wandern, Kochen, Zelt aufschlagen und unter freiem Himmel die Nacht verbringen. Sucht man nach Zelt, Isomatte, Schlafsack etcetera, so stößt man immer wieder auf die Firma Yeti Holdings.Die Marke hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Noch 2006 lag der Fokus auf Kühlboxen für Angler. Mittlerweile hat Yeti von Rucksäcken bis zu Trinkbechern alles im Angebot, was der abenteuerlustige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...