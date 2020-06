Die Lage auf dem Markt für Alttextilien ist und bleibt in Zeiten der Corona-Pandemie überaus angespannt. Während auf der einen Seite die Mengen an Originalsammelware in der saisonüblich ohnehin aufkommensstarken Zeit hoch sind, bleibt der Absatz der sortierten Artikel weiterhin unter Druck. Daher bewegen sich die Lagerbestände sowohl bei Original- als auch bei sortierter Ware "teils an der Genehmigungsgrenze". ...

