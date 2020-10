Märkte um 12: Lage im DAX bleibt angespannt - Delivery Hero im Aufwind

Nach dem Ausverkauf vom Vortag kann sich der DAX am Donnerstagmittag stabilisieren. Zwischenzeitlich steht hier ein Kursplus von 0,4 Prozent zu Buche, womit der Index im Bereich der 11.600er-Marke notiert. Einige Anleger beginnen scheinbar wieder, die günstigeren Aktienkurse zum Einstieg zu nutzen. Vorerst bleibt die Lage für den DAX aber weiter angespannt. Erst wenn die Rückeroberung der 12.000er-Marke gelingt, kann Entwarnung gegeben werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 11.604 MDAX +0,6% 26.031 TecDAX +0,8% 2.852 SDAX +1,0% 11.568 Euro Stoxx 50 +0,2% 2.969

Am Donnerstagmittag gab es im DAX 21 Gewinner und neun Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43), die zeitweise um über drei Prozent gewann. Der Essens-Lieferdienst verbuchte im dritten Quartal Rekorde beim Umsatz- und Bestellwachstum, wie am Mittwoch bekanntgegeben worden ist.

