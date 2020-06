Toronto, 8. Juni 2020. XTM Inc. (CSE: PAID, FWB: 7XT) ("XTM" oder das "Unternehmen" freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit DC Bank unterzeichnet hat, die es XTM ermöglicht, sofort aktivierte und aufgeladene Prepaid-Mastercards über einen bargeldannehmenden Kiosk an jedem Standort oder in jedem Unternehmen bereitzustellen, das Bargeld vollständig abschaffen möchte. https://xtminc.com/reverse-atm/Die Lösung mit bargeldannehmenden Kiosken akzeptiert Bargeld und gibt die aktivierte und aufgeladene Mastercard mit dem am Kiosk einbezahlten Geldbetrag aus. In Verbindung mit dem Today Mastercard-Programm für bargeldlose Auszahlungen an Arbeitnehmer wird dies großen und kleinen Unternehmen ermöglichen, die Abhängigkeit von Bargeld zu beseitigen. Angesichts von COVID-19 möchten Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Notwendigkeit beseitigen, Bargeld anzunehmen oder auszuzahlen - sie möchten jedoch keine Kunden verstimmen oder auf Geschäfte verzichten. Der Kiosk wird es den Benutzern ermöglichen, bis zu 1.000 Dollar in bar über einen Banknotenabnehmer sicher einzuzahlen, und eine aktivierte und aufgeladene Mastercard wird innerhalb von Sekunden ausgegeben. Die gesamte Transaktion ist vollständig automatisiert und dauert im Durchschnitt weniger als 30 Sekunden.Das Unternehmen führt Gespräche mit mehreren Parteien, einschließlich großer Stadien, Restaurants sowie großer Einkaufszentren und Kaufhäuser. Unternehmen können eine geringe Gebühr für die Mastercard erheben, die meisten entscheiden sich jedoch dafür, die Transaktion zu subventionieren und die Dienstleistung kostenlos zu erbringen, da die Kosteneinsparungen und Sicherheitsfaktoren durch die Beseitigung von Bargeld die nominellen Kosten der Karte und die Transaktionsgebühr bei Weitem überwiegen."Unsere bargeldannehmenden Kioske sind ein wichtiger Schritt bei der Bereitstellung einer vollständig bargeldlosen Lösung für unsere Kunden durch XTM", sagte Marilyn Schaffer, CEO von XTM. "Es wird weiterhin Bargeld im Umlauf sein und es ist wichtig, dass alle Kundenbedürfnisse erfüllt werden.""DC Bank freut sich, mit XTM innovative bargeldlose Lösungen und Dienstleistungen anbieten zu können", sagte Jeff Smith, President von DC Bank.Über XTM - www.xtminc.comXTM ist ein in Toronto ansässiger Fintech-Innovator im schnellwandelnden Bankenbereich, der Unternehmen und deren Mitarbeiter dabei unterstützt, Einkommensauszahlungen zu beschleunigen und dabei Bankgebühren und Bargeld zu reduzieren oder zu beseitigen. Mit einer globalen Kartenausgabe- und Zahlungsplattform stellt XTM den Unternehmen kostenlose Technologien zur Verfügung, um die Auszahlungen der Mitarbeiter zu automatisieren und zu beschleunigen. XTM integriert Unternehmen in ein Zahlungsökosystem, das mit einer kostenlosen Mitarbeiter-App und einer Mastercard-Debitkarte mit Bankfunktionen gekoppelt ist. XTM steigert den Unternehmenswert und bietet eine positive Benutzererfahrung.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtminc.com oder kontaktieren Sie uns:Marilyn Schaffer416-400-5629E-Mail: finance@xtminc.comÜber DC Bank - www.dcbank.caDC Bank ist eine Schedule I Canadian Chartered Bank, die auf die Entwicklung innovativer Zahlungs- und Einlagenlösungen für Unternehmen, kommerzielle Bankdienstleistungen und Prepaid-Kartenprogramme spezialisiert ist. DC Bank ist ein wichtiges Mitglied von Interac, Visa und Mastercard sowie ein Mitglied von Payments Canada.DC Bank ist in erster Linie ein Anbieter von Zahlungs- und Bankdienstleistungen, der eng mit Firmenkunden auf Nischenmärkten zusammenarbeitet, um deren Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, enge, kooperative Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und rasch auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren. Wir sind stolz auf das, was uns einzigartig macht, einschließlich unserer Schwerpunktlegung auf den Kundendienst und unseres fundierten Know-hows im Bereich von Zahlungen. Wir engagieren uns seit über zehn Jahren für unsere Kunden und setzen uns für Zahlungslösungen ein.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dcbank.ca oder kontaktieren Sie uns:587.885.2101E-Mail: Jeff@dcbank.caDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (die "zukunftsgerichteten Aussagen"), einschließlich der erwarteten Leistung von XTM; der anhaltenden Steigerungen des GDV, der Einnahmen oder Gewinne von XTM und der damit verbundenen Programme; der Erwartung, dass die Unternehmen, mit denen XTM Geschäfte macht, in der erwarteten Zeitspanne wieder eröffnet werden; des anhaltenden Trends zu elektronischen Zahlungsmethoden; dass XTM die Kioske verkaufen und/oder platzieren kann; dass Kunden die Kioske zur Umwandlung von Bargeld in Mastercard-Karten verwenden; sowie der allgemeinen Bedingungen Einnahmen und Leistung von XTM. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "Ziel", "potentiell", "Zeitplan", "prognostizieren", "Budget", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Bedeutung gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "dürften". Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Den Lesern wird dringend empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Umstände oder Ergebnisse, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet oder impliziert werden, tatsächlich eintreten oder Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, eintreten werden.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt, und die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 