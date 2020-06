Die Better Orange IR & HV AG ist mit einem Marktanteil von 20% die Nummer 3 unter den HV-Dienstleistern. Die Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat in einer umfassenden Untersuchung die Marktanteile der Hauptversammlungsdienstleister bei virtuellen Hauptversammlungen ermittelt. "Der Markt (…) teilt sich (rein quantitativ) in fast vier gleich große Blöcke auf. Jeweils ca. ein Viertel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...