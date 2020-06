Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat dem französischen Nahrungsmittelhersteller Danone grünes Licht für die Übernahme der Harrogate Water Brands Ltd gegeben. Die britische Competition and Markets Authority hatte im vergangenen Monat erklärt, sich den Kauf von Harrogate Water Brand im Rahmen einer Phase-1-Prüfung genauer anzusehen. Danone hatte die Übernahme eines Mehrheitsanteils an dem britischen Mineralwasserabfüller im Februar vereinbart.

