Der Kinder-Onlineshop Tausendkind wird vom Weltbild-Eigner übernommen. Auch wenn die Marke bleibt, will Weltbild viel von Tausendkind integrieren. Im März dieses Jahres musste Tausendkind Insolvenz anmelden. Jetzt übernimmt die Droege Group, die Muttergesellschaft der Weltbild-Gruppe, den Onlineshop. Die Gruppe, zu der auch Jokers und Bücher.de gehören, will Tausendkind als eigenständige Marke weiterbetreiben, aber auch in die Buchhandelskette Weltbild integrieren. Tausendkind: Insolvent mit 50 Millionen Jahresumsatz Tausenkind startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...