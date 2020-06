FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaum verändert ist der Dax am Dienstag nach dem kleinen Vortages-Rücksetzer in den Handel gestartet. Er notierte mit minus 0,09 Prozent auf 12 808,50 Punkten.



In den vergangenen elf Handelstagen war der Leitindex ohne größeren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12 913 Zähler geklettert, getragen vom Optimismus wegen der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise und zahlreichen Hilfsprogrammen von Notenbanken und Regierungen. "Alle, die jetzt noch einsteigen, müssen wissen, wie hoch die Rückschlagrisiken sind", warnte daher Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.



Der MDax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 27 042,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte unverändert./ajx/jha/



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

