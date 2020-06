BERLIN (Dow Jones)--Die weiteren Corona-Hilfen zur Finanzierung von Start-ups und kleinen Mittelständlern sind nun verfügbar. Bei den Landesförderinstituten können ab sofort Globaldarlehen mit Haftungsfreistellung beantragt werden, wie die KfW Bankengruppe am Montag mitteilte. Die erste Säule der Hilfen, die so genannte Corona Matching Fazilität, war bereits Mitte Mai an den Start gegangen.

Mit der nun gestarteten zweiten Säule sollen innovative Unternehmen, die bislang keinen Zugriff auf die Hilfen und auch keinen Zugang zu Wagniskapitalinvestoren haben, mit Mezzanine- oder Beteiligungsfinanzierungen unterstützt werden. Je nach Bundesland sind etwa Finanzierungen über offene oder stille Beteiligungen möglich.

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit bis zu 75 Millionen Euro Gruppenumsatz, die bis Jahresende 2019 noch wirtschaftlich gesund waren. Maximal können Unterstützungen bis zu 800.000 Euro genehmigt werden, die mit Kapital weiterer Investoren ergänzt werden können. Insgesamt umfasst das Maßnahmenprogramm des Staates für Start-ups und Mittelständler 2 Milliarden Euro.

