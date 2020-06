NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach einer virtuellen Konferenz mit der europäischen Baubranche auf "Overweight" belassen. Die Baustoffhersteller sähen seit den Tiefs im April allgemein gute Erholungstrends - samt einer Rückkehr zu den Normalniveaus in einigen Ländern und Subsektoren, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Saint-Gobain etwa für die südlichen Regionen positiv gestimmt, aber mit Blick auf Asien vorsichtiger, da die Sicht in die Zukunft vor allem in Indien schwierig sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

SAINT-GOBAIN-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de