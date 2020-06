München (ots) - Personalisierte Assistanceleistungen gewinnen weiterhin deutlich an Popularität. Dies ist das Ergebnis des aktuellen "Assistance-Barometers", welches von Europ Assistance Deutschland herausgegeben wird. Besondere Bedeutung kommt der personalisierten Assistanceleistung gerade in Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise zu, in der gegenseitige Hilfeleistungen nur noch eingeschränkt in Anspruch genommen werden können.In der bereits zum 13. Mal erschienenen deutschlandweiten Studie wird der Bedeutungszuwachs und das hohe Zukunftspotenzial der personalisierten Assistanceleistung herausgearbeitet. Analog zu den Vorjahren wurden Bewusstsein, Akzeptanz, Nutzung und Planung von Assistance-Leistungen untersucht. An der Telefonbefragung durch Omniquest nahmen unter wissenschaftlicher Begleitung des Studiengangs Insurance and Finance der Hochschule RheinMain, 502 private Haushalte, eine repräsentative Anzahl von Versicherungsunternehmen sowie Versicherungsvermittler teil.Vincenzo Reina, Vorstandsvorsitzender der Europ Assistance Deutschland: "Die Ansprüche der Kunden passen sich den gesellschaftlichen Entwicklungen an. Personalisierte Assistanceleistungen ermöglichen potenziell gefährdeten Bevölkerungsgruppen, beispielsweise aktuell Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen in der Corona-Krise, weiterhin die Anbindung an die Gesellschaft."Der "Problemlöser-Ansatz" einer individualisierten, auf den Versicherungsnehmer zugeschnittenen Serviceleistung erfüllt die Bedürfnisse der Kunden. Gleichzeitig wird er auch dem kundenorientierten Versicherer gerecht, der eine lebenslange Partnerschaft mit seinen Kunden anstrebt.Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart, Studiendekan der Wiesbaden Business School und Mitherausgeber des Assistance Barometers: "Insbesondere in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten erfüllt der 'Problemlöser-Ansatz' einer serviceorientierten, individualisierten Assistanceleistung die Bedürfnisse der Menschen. Als Zusatznutzenelement der Versicherungswirtschaft erlaubt Assistance über eine 'lifetime partnership' eine konstante Servicebeziehung zum einzelnen Versicherungsnehmer, womit Assisteure zum tatsächlichen Problemlöser und human factor des Versicherungswesens werden."Die vollständige Studie in Druckform kann unter presse@europ-assistance.de zu einem Preis von EUR 340 inkl. MwSt. erworben werden.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52259/4617910