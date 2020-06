BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE beteiligt sich an der Stilllegung von vier Kernkraftblöcken in Schweden. Wie dessen Konzernmutter Fortum in Helsinki mitteilte, haben das finnische Unternehmen und die schwedische Uniper-Tochter dazu eine Vereinbarung unterzeichnet. Fortum hatte zuvor die Ausschreibung für den Rückbau der Reaktoren an den Standorten Oskarshamn and Barsebäck gewonnen.

Die Arbeiten von Uniper sollen voraussichtlich im Sommer 2021 beendet sein. Fortum-Projektmanager Sergey Ilyukhin betonte, es handle sich um das erste nukleare Rückbauprojekt in Schweden.

June 09, 2020

