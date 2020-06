Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Bundesanleihen war ein bewegungsarmer Start in die neue Woche zu beobachten, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in etwa auf dem Niveau von Freitag gelegen. Die Kurse der US-Staatsanleihen seien im späten Handel überwiegend moderat ins Plus gedreht. Am Markt hätten gestern impulsgebende Konjunkturdaten gefehlt, so seien lediglich verhaltene Bewegungen am Rentenmarkt zu beobachten gewesen. (09.06.2020/alc/a/a) ...

