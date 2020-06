Wien (www.anleihencheck.de) - Laut gestern veröffentlichtem Sentix, dem ersten Konjunktur-Barometer für den Monat Juni, verbesserte sich die Wirtschaftsstimmung unter Anlegern in der Eurozone deutlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Index sei auf -24,8 Zähler von -41,8 im Mai gestiegen, was in erster Linie auf die besseren Zukunftsaussichten zurückgeführt werden könne. Die Verbesserung sei mit Vorsicht zu interpretieren, letztlich werde für die Eurozone nur erwartet, dass binnen eines Jahres gerade einmal etwas mehr als 50 Prozent des Einbruchs ausgeglichen werden könnten. Die Lagewerte seien hingegen noch immer tiefrot. ...

