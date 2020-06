NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für Asos von 2500 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Inmitten der durch Covid-19 verursachten Verwerfungen sei der Wettbewerb der Einzelhändler in Europa um komfortablere Lieferlösungen aufgeschoben worden, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Reine Online-Einzelhändler seien während des Lockdowns im Bezug auf Kundenerwartungen pro-aktiver gewesen. Für den britischen Versandhändler Asos sieht sie nun das größte Aufwärtspotenzial, sowohl mit Blick auf dessen große Wachstumsmöglichkeiten als auch auf eine Erholung der Margen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:15 / ET



ISIN: GB0030927254

