Pentracor mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin hat per Privatplatzierung eine Wandelanleihe 2020/25 über 15 Mio. EUR mit einer jährlichen Verzinsung von marktüberdurchschnittlichen 8,5%. p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren nahezu vollständig platziert. Heute außerdem in den News: Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe und SANHA zieht Zinsnachzahlung vor. Die Pentracor GmbH hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...