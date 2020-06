Berlin (ots) - Die Obersee-Schule Berlin setzt seit April 2020 erfolgreich auf Cling (https://cling.com/de/index.html), eine intuitive Cloud-basierte Plattform für die digitale Organisation von Teams und kreative Arbeit mit digitalen Inhalten. Nun nutzen 22 Lehrkräfte und rund 350 Schüler*innen die Anwendung, um ihren Schulalltag zu organisieren und den Austausch zwischen Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften zu fördern. Die Obersee-Schule meistert damit nicht nur die Herausforderungen, die durch den Ausbruch des Corona-Virus entstanden sind, sondern setzt zusätzlich ein wichtiges Zeichen für die digitale Transformation von Schulen.Cling schafft für Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen eine kreative und interaktive Lernumgebung: Schüler*innen können online auf Lernmaterial und Arbeitspläne in Form von Text, Bild oder Bewegtbild zugreifen, Lehrer*innen profitieren von einem vereinfachten Informationsaustausch und einer unkomplizierten Organisation. Für ein optimales Lernen zu Hause können Lehrkräfte zudem beliebige Inhalte von anderen Lernplattformen wie "Sofatutor" integrieren und Cling begleitend in Video-Chats verwenden. Damit können Lerninhalte schrittweise aufgebaut und Online-Lessons sinnvoll begleitet werden. Ein Helpdesk steht jederzeit via Chat zur Verfügung und liefert Hilfestellungen bei technischen Problemen. Die Plattform ist außerdem werbefrei und legt großen Wert auf einen optimalen Daten- und Jugendschutz.Kommunikation via BoardsMit Cling haben Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern Zugriff auf verschiedene Boards. So dient beispielsweise das Klassen-Board als Einstiegsseite für Eltern und Schüler*innen, auf der sich aktuelle Informationen, Termine sowie Verweise auf weitere Boards - beispielsweise für die einzelnen Fächer - befinden. Die Pflege übernehmen die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte. Zudem kann jedes Kind direkt über ein persönliches Board mit seinen Lehrer*innen kommunizieren, Aufgaben einreichen oder weiterführende Informationen erhalten. Neben diesen Boards für den Schulalltag gibt es auch Boards zum Austausch der Lehrkräfte untereinander für Materialsammlungen und als Chat-Ersatz."Ob Lehrer, Kinder, oder Eltern - wir arbeiten sehr gerne mit Cling. Die Plattform ist strukturiert, übersichtlich und man findet alle notwendigen Materialien an einem Ort, ohne lang in E-Mails suchen zu müssen. Auch die Kommunikation zwischen Schüler*innen, Eltern und den Lehrkräften wird deutlich vereinfacht und gestaltet sich noch dazu viel persönlicher. Ein weiteres Plus ist der rasche Support und die Tatsache, dass sich die Anwendung stetig weiterentwickelt und an unsere Bedürfnisse anpassen lässt", sagt Haik Brauer, Schulleiterin der Obersee-Schule Berlin."Die Digitalisierung in Schulen zu fördern, hat durch den Ausbruch des Corona-Virus und dem damit verbundenen Lernen von zu Hause eine noch größere Bedeutung gewonnen. Wir freuen uns, dass wir die Obersee-Schule in dieser herausfordernden Zeit unterstützen und sie auf diesem Weg begleiten können", sagt Andreas Hermann, Geschäftsführer bei Cling. "Unsere Plattform ist bei der Grundschule bereits seit dem 20. April im Einsatz und die Resonanz von allen Seiten durchweg positiv. Die Lehrkräfte sind von dem intuitiven Handling, welches eine schnelle Einarbeitung ermöglicht, begeistert. Auch von den Schüler*innen und ihren Eltern erhalten die Lehrkräfte und auch wir viel positives Feedback, sie empfinden Cling als große Bereicherung im schulischen Alltag."Cling lässt sich flexibel an Nutzerzahlen und Speicherbedarf anpassen und ist sowohl Browser-basiert, als auch für Android und iOS verfügbar.Über ClingCling ist eine intuitive Cloud-basierte Plattform für die digitale Organisation von Teams. Die Anwendung bündelt Dateien, Fotos, Notizen, Bookmarks und To-Do-Listen zentral und sicher an einem Ort, sodass Teammitglieder zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus auf alle relevanten Inhalte zugreifen können. Cling fördert dabei nicht nur den effizienten Austausch von Informationen, sondern auch die reibungslose Kommunikation im Team. Cling ist für Browser, iOS- und Android-Geräte verfügbar.Weitere Informationen unter: https://cling.com/de/index.htmlPressekontakt:Frau Shari LüningConsultant PRt +49 89 720 137 - 25f +49 89 720 137 - 10e s.luening@elementc.deOriginal-Content von: Cling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144943/4618054