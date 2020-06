First Sensor AG: CEO Dr. Dirk Rothweiler verlässt die First Sensor AGDGAP-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalie First Sensor AG: CEO Dr. Dirk Rothweiler verlässt die First Sensor AG09.06.2020 / 10:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CEO Dr. Dirk Rothweiler verlässt die First Sensor AGDer Vorstandsvorsitzende der First Sensor AG, Dr. Dirk Rothweiler, und der Aufsichtsrat haben sich heute darüber geeinigt, dass Herr Dr. Rothweiler sein Amt im Rahmen des erfolgten Kontrollwechsels infolge der Übernahme durch die TE Connectivity Sensors Germany Holding AG mit Wirkung zum 30. Juni 2020 niederlegen wird. Bis zur Berufung eines Nachfolgers wird CFO Marcus Resch seine Aufgaben im Vorstandsressort übernehmen.09.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1065775Ende der Mitteilung DGAP News-Service1065775 09.06.2020 CET/CEST