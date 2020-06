FRANKFURT (Dow Jones)--Die internationale Rolle des Euro ist nach einer Untersuchung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2019 insgesamt stabil gewesen. "Seit seiner Einführung vor 20 Jahren ist der Euro unangefochten die weltweit am zweithäufigsten verwendete Währung nach dem US-Dollar geblieben, aber seine Verwendung ging nach der globalen Finanzkrise zurück und erreichte 2016 ihren Tiefpunkt", schreibt die EZB in ihrem Jahresbericht zur internationalen Rolle des Euro.

Die internationale Rolle des Euro werde in erster Linie durch eine tiefere und vollständigere Wirtschafts- und Währungsunion, einschließlich der Förderung der Kapitalmarktunion, im Rahmen einer soliden Wirtschaftspolitik im Eurogebiet unterstützt, befand die EZB.

"Die jüngste Covid-19-Pandemie unterstreicht die Dringlichkeit dieser Politik und dieser Reformbemühungen, die von größter Bedeutung sind, um die Attraktivität des Euro weltweit zu erhöhen", erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Bereinigt um Wechselkurseffekte war der Anteil des Euro an den ausstehenden internationalen Krediten Ende 2019 mit 15,4 Prozent um 1 Prozentpunkt höher als Ende 2018. Der Anteil des Euro an den ausstehenden internationalen Schuldverschreibungen ging zurück. Der Anteil des Euro an den weltweiten Devisenreserven und an den ausstehenden internationalen Einlagen blieb weitgehend stabil, ebenso wie der Anteil des Euro als Fakturierungswährung für Gütertransaktionen außerhalb des Euroraums und der Bestand der außerhalb des Euroraums umlaufenden Euro-Banknoten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2020 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.