Die Rechte der Steuerzahler bilden die Grundlage einer leistungsfähigen Steuerverwaltung. So haben Regierungen schon lange erkannt, dass Steuerzahler eher bereit sind, ihren Steuerpflichten freiwillig nachzukommen, wenn sie davon ausgehen können, dass sie fair behandelt werden und vor einer Übervorteilung durch die Behörden geschützt sind. Dies kann durch ein Steuergesetz, eine Grundrechtecharta oder eine Erklärung der Menschenrechte gewährleistet werden. Aktuelle Studien untersuchen, inwieweit gerechte Verfahren die Bereitschaft von Steuerzahlern zur Einhaltung von Steuergesetzen und -verpflichtungen fördern.

Das IBFD-Jahrbuch 2019 zu Steuerzahlerrechten enthält Informationen über die weltweiten Entwicklungen zum wirksamen Schutz der Grundrechte von Steuerzahlern. Mit der Veröffentlichung soll sukzessive ein Bestand fachlich zuverlässiger Daten aufgebaut werden, der einen konstruktiven Dialog zwischen Steuerzahlern und Steuerbehörden unterstützt. Das OPTR veröffentlicht zum dritten Mal ein Jahrbuch und stellt darin aktuelle Informationen zum wirksamen Schutz der Rechte von Steuerzahlern in 44 Ländern weltweit vor (Stand 31. Dezember 2019). Diese umfassen u. a.:

die Überwachung der wirksamen Umsetzung rechtlicher Verfahren, Schutzmaßnahmen und Gewährleistungen im Zusammenhang mit Steuerzahlerrechten in innerstaatliches Recht,

ein Jahresvergleich des Einhaltungsniveaus von Mindeststandards und Best Practices nach Gerichtsbarkeit und

die Ermittlung von Trends im Hinblick auf den praktischen Schutz der Steuerzahlerrechte.

Das Jahrbuch basiert auf Umfragen von Expertengremien, deren Mitglieder aus 44 Ländern bestellt wurden, sowie Berichten des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie des Europäischen Gerichtshofs. Den Expertengremien gehören Fachleute aus Steuerbehörden, Justiz und Hochschulwesen sowie Ombudspersonen und Fachleute aus der Praxis an. Die nationalen Berichte stehen ebenfalls zum Download zur Verfügung.

Das "Observatory on the Protection of Taxpayers' Rights" des IBFD wurde von Prof. Dr. Pasquale Pistone und Prof. Dr. Philip Baker als wertungsfreie Plattform gegründet, die einen Überblick über die weltweiten Entwicklungen im Bereich des praktischen Schutzes der Steuerzahlerrechte bieten soll. Es folgt den Standards, die von Prof. Dr. Pistone und Prof. Dr. Baker auf dem IFA-Kongress 2015 zum Thema "The Practical Protection of Taxpayers' Fundamental Rights" festgelegt wurden.

Seitdem hat das OPTR die Einhaltung von Mindeststandards und die Einführung von Best Practices auf der ganzen Welt kontinuierlich im Hinblick auf die Gewährleistung und den Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten überwacht.

Weitere Informationen zum OPTR erhalten Sie auf der offiziellen akademischen Seite des IBFD oder über optr@ibfd.org.

