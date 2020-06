Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit verhaltenen Gewinnen in die neue Handelswoche, so Patrick Boldt von der Helaba.Die technische Ausgangslage sei noch getrübt, denn der MACD stehe weiterhin auf Verkauf und sei abwärts gerichtet. Zudem würden das Kursmomentum und der hohe ADX auf die Stärke der intakten Mai-Abwärtsbewegung hinweisen. Hoffnungen auf eine Stabilisierung würden hingegen die Drehbewegungen der Stochastik und RSI im überverkauften Bereich aufkommen lassen. Mit nachhaltigen Aufwärtsimpulsen sollte vorerst aber nicht gerechnet werden. Erste Unterstützungen lokalisieren wir bei 172,77 und bei 172,57, so die Analysten der Helaba. Darunter würden Verluste bis zum Kontrakttief vom 19. März bei 170,87 drohen. Auf Widerstände stoße der Future zunächst bei 173,66 und bei 174,37/43. Darüber lokalisieren wir die nächste Hürde an der Mai-Abwärtstrendlinie bei 174,66, so die Analysten der Helaba. Die Trading-Range (September-Kontrakt) liege bei 172,77 bis 174,66. (09.06.2020/alc/a/a) ...

