Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche lief es richtig gut für Europa, so die Analysten der DekaBank.Während US-Präsident Trump mit erheblichen innenpolitischen Problemen zu kämpfen habe, habe der Euro ein Comeback gegenüber dem US-Dollar erlebt: Er sei um rund 2 Cent auf 1,13 US-Dollar je Euro gestiegen. Die Marktimpulse für Europa seien vorwiegend aus der Politik gekommen. So zeichne sich ein Kompromiss für den Wiederaufbaufonds der Europäischen Union ab. Die deutsche Bundesregierung habe ein Konjunkturprogramm im Volumen von 130 Mrd. Euro verkündet. Das Corona-bedingt aufgelegte Anleihekaufprogramm (PEPP) sei auf der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag erwartungsgemäß ausgeweitet (+600 Mrd. Euro) und verlängert worden (mindestens bis Juni 2021). Vor dem Hintergrund all dieser Nachrichten fließe wieder mehr Kapital nach Europa, sodass die Aktienmärkte hierzulande mit einem zweistelligen Plus in der abgelaufenen Woche die US-Börsen klar hinter sich gelassen hätten. An diesem Vorsprung hätten auch die überraschenden, überaus gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nicht viel geändert. ...

