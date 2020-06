AT&S ist dem "Center for Power Electronic Systems (CPES)" beigetreten. CPES konzentriert sich in seinen Forschungsaufgaben darauf, die Verarbeitung und Verteilung elektrischer Energie zu verbessern. Die Forschungsfelder reichen von Mikroelektronik über batteriebetriebene Fahrzeuge bis hin zu regionalen und nationalen Elektrizitäts-Verteilungssystemen. Das CPES hat unter anderem mit fünf Universitäten und vielen Industrieunternehmen das IPEM (Integrated Power Electronics Module) entwickelt, ein standardisiertes Modul, das die Leistungselektronik revolutioniert hat. Eine der großen Herausforderungen in der digitalen Welt ist nämlich der Energieverbrauch. "Der Energieverlust in Form von Wärme ist eine der größten Ineffizienzen in der Technologie", ...

