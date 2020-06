WESTGRUND Aktiengesellschaft: Beginn der weiteren Annahmefrist für das Angebot der ADO PropertiesDGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot WESTGRUND Aktiengesellschaft: Beginn der weiteren Annahmefrist für das Angebot der ADO Properties09.06.2020 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.WESTGRUND AG: Beginn der weiteren Annahmefrist für das Angebot der ADO PropertiesBerlin, den 9. Juni 2020: Die weitere Annahmefrist für das Angebot der ADO Properties S.A. an die Aktionäre der WESTGRUND AG beginnt heute. Im Rahmen dieser Frist können WESTGRUND-Aktionäre ihre Aktien der ADO Properties noch bis zum 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MEZ) andienen. Sie erhalten dann unverändert 11,74 EUR pro Aktie in bar. Dieser Preis basiert auf einer unabhängigen Bewertung von WESTGRUND und liegt über dem EPRA NAV pro Aktie, der sich am 31. Dezember 2019 auf 11,59 EUR belief.Aufsichtsrat und Vorstand der WESTGRUND AG hatten bereits im Mai 2020 eine gemeinsame Stellungnahme zum Übernahmeangebot und Delisting-Erwerbsangebot der ADO Properties veröffentlicht. Sie kamen darin zu der übereinstimmenden Überzeugung, dass die von der der ADO Properties angebotene Gegenleistung aus finanzieller Sicht angemessen ist.In welchem Umfang WESTGRUND Aktien der ADO Properties bereits im Verlauf der ursprünglichen Angebotsfrist angedient worden sind, hat ADO Properties unter https://www.ado.properties/websites/1045_ma/German/2000/erwerbsangebot.html bekannt gegeben.Der Wortlaut der gemeinsamen Stellungnahme von Aufsichtsrat und Vorstand der WESTGRUND ist auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.westgrund.de/ado_properties/ abrufbar.Kontakt: E-Mail: info@westgrund.de Telefon: +49 30 39 80 18 160 Fax: +49 30 39 80 18 19909.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WESTGRUND Aktiengesellschaft Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 2000 914 20 Fax: +49 30 639 619 228 E-Mail: grass@westgrund.de Internet: www.westgrund.de ISIN: DE000A0HN4T3, DE000A14KCW5 WKN: A0HN4T, A14KCW Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1065903Ende der Mitteilung DGAP News-Service1065903 09.06.2020