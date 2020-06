Die Corona-Warn-App steht in den Startlöchern. Gleichzeitig wirft sie noch viele Fragen auf. Die wichtigsten werden hier beantwortet. Für den Weg aus der Coronakrise in die Normalität hoffen viel Menschen auch auf die seit Monaten angekündigte Corona-Warn-App. Sie soll dabei helfen, die Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. Was kann die App leisten? Die App kann dazu beitragen, dass Menschen nachträglich darüber informiert werden, wenn sie sich in der Nähe infizierter Personen aufgehalten haben. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...